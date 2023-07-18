Beşiktaş, Lyanco ile anlaştı Beşiktaş, Lyanco transferi için Southampton ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco transferini bitiriyor.

Beşiktaş, Lyanco transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Lyanco'nun, çarşamba günü Türkiye'ye gelerek, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Anlaşma şartları

Siyah-beyazlılar, Lyanco için Southampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Bu transferde ayrıca 4 milyon euro zorunlu satın alma bedeli olacak.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.