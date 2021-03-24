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    Beşiktaş, Mensah ile yollarını ayıracak

    Beşiktaş, Mensah ile yollarını ayıracak

    Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah, beklentileri karşılayamadı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Ganalı oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:21
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    Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Bernard Mensah, oynadığı 28 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik performans sergileyerek sınıfta kaldı.

    Kayserispor'dan 1 yıllığına kiralanan Ganalı oyuncuyu yetersiz bulan siyah-beyazlı teknik heyet, 26 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldı.

    OPSİYON KULLANILMAYACAK

    4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Kartal, Mensah'ı Kayseri ekibine geri gönderecek.

    Orta saha oyuncusunun, Kayserispor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Beşiktaş, Mensah ile yollarını ayıracak #1

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