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    Beşiktaş, Ryan Babel'i veto etti

    Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Ryan Babel, menajerler aracılığıyla eski takımı Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar, fiyat-performans kalitesini yetersiz bulduğu oyuncuyu geri çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 11:32
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    Beşiktaş, Ryan Babel'i veto etti

    Galatasaray'da gönderilecek isimler listesinin başında olan Ryan Babel için sürpriz bir proje daha gündeme geldi.

    BAŞKAN ÇEBİ VE SERGEN HOCA VETO ETTİ

    Sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Ancak bu transfere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan yüksek maaş maliyeti nedeniyle veto geldi.

    Beşiktaş, Ryan Babel i veto etti #1

    Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

    Teknik açıdan takıma fayda sağlamayacağını rapor eden Sergen Hoca da Hollandalı futbolcu hakkında olumsuz yanıt verince görüşmeler başlamadan sona erdi.

    TARAFTAR BABEL GERGİNLİĞİ

    Beşiktaş ile geçirdiği son sezonda siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerini değişik bir üslupla yanıtlayan Babel, o dönem tepki çekmişti.

    Bir taraftarın "Kasımpaşa'da 200 bin euroya oynamak ister misin?" sorusuna "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diye skandal bir cevap veren Hollandalı futbolcu, aynı sezonun devre arasında 2 milyon euro karşılığında Fulham'a gönderilmişti.

    Beşiktaş, Ryan Babel i veto etti #2

    Beşiktaş, Ryan Babel i veto etti #3

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