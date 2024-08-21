Beşiktaş sağ bek için Jordan Lotomba'yı radarına aldı Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Fransa'dan Jordan Lotomba'yı gündemine aldı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni sezona ligde iki galibiyetle başlayan ve kadrosunu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sağ bek ve sağ önde yapılacak değişiklikler için kolları sıvayan Beşiktaş, Fransa Ligue 1'den Jordan Lotomba'yı radarına aldı.

LOTOMBA HAMLESİ

Fransız basınında yer alan bilgilere göre; Beşiktaş, Fransa'nın Nice takımında forma giyen İsviçreli sağ bek Jordan Lotomba ile ilgileniyor.

25 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ve Hoffenheim'ın da transfer için harekete geçtiği belirtiliyor.

Nice'te Jonathan Clauss'un yedeği olarak görev yapan Lotomba'nın, Fransız kulübünden ayrılmak istediği bildiriliyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Jordan Lotomba'nın Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor ve bonservis bedeli 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

2020 yılında Young Boys'tan 7 milyon euro karşılığında Nice'e transfer olan Lotomba, bugüne kadar 141 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.

İsviçre Milli Takımı'nda da görev alan Lotomba, çıktığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.