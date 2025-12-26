Beşiktaş, Salih Özcan'ın peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ta gündem transfer...

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde 4 ile 6 arasında takviye yapmayı planlıyor.

Sergen Yalçın'ın; yönetiminden özellikle stoper bölgesinin, sol bekin ve orta sahanın güçlendirilmesini istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ SALİH ÖZCAN

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş’ta orta saha transferi için en ciddi aday Salih Özcan.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu, siyah-beyazlıların bu bölge için listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, 27 yaşındaki oyuncunun alınmasını talep ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Son dönemde Borussia Dortmund’da forma şansı bulmakta zorlanan Salih'in, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Milli futbolcunun, Alman ekibiyle olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmış durumda.

Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 3’ü Bundesliga, 1’i Almanya Kupası olmak üzere toplam 4 maça çıktı.

Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda toplam 21 dakika sahada kaldı.

Salih Özcan; 2022 yazında Köln’den, Borussia Dortmund’a transfer oldu.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Wolfsburg’da kiralık olarak geçirdi.