Beşiktaş, Tayfur Bingöl'le anlaştı Beşiktaş, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer etmek için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.

ensonhaber.com Yaz transfer dönemini ezeli rakiplerinin aksine sessiz geçiren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalan siyah-beyazlı takımda transfer için çalışmalar sürüyor. Transferde sona yaklaşıldı Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için yeniden harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yerli rotasyonunda kullanmak istediği isimlerden biri olan Tayfur Bingöl'ün transferinde Beşiktaş sona geldi. 1 milyon euro ödenecek Siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor ile anlaşamaya vardı. Beşiktaş, Alanyaspor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 3 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak. Sağ bek, sol bek, orta saha, sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev yapan Tayfur Bingöl, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıktı. 30 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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