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    Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü resmen kadrosuna kattı

    Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi.
    • 08.09.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:06
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    Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü resmen kadrosuna kattı

    Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'dan kiralandığını duyurdu.

    Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 5 milyon lira kiralama ücreti ödeyecek.

    Siyah-beyazlıların yeni transferi, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    1.3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor

    Öte yandan Beşiktaş'ın, sözleşme maddesine 1.3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu belirtiliyor. Siyah-beyazlılar, futbolcuyu istemesi halinde sezon sonunda bonservisini alabilecek.


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