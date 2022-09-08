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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü resmen kadrosuna kattı
Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi.
- 08.09.2022 - 16:46
- Güncelleme : 08.09.2022 - 17:06
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'dan kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 5 milyon lira kiralama ücreti ödeyecek.
Siyah-beyazlıların yeni transferi, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
1.3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor
Öte yandan Beşiktaş'ın, sözleşme maddesine 1.3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu belirtiliyor. Siyah-beyazlılar, futbolcuyu istemesi halinde sezon sonunda bonservisini alabilecek.