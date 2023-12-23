Beşiktaş, teknik direktörlük için Ernesto Valverde'nin kapısını çaldı Hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. O da bir zamanlar Barcelona'yı çalıştıran şimdilerde Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde...

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

Kara Kartal'da ilk hedef, gelecek ismin uzun yıllar boyunca takımda kalması ve buna göre bir planlama yapılması. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Çalımbay sonrasında Avrupa'nın elit hocalarından birini gündemine aldı.

Valverde ile ilk temas

Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde listeye girdi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli teknik adam ile temas kuruldu.

Detaylı bir toplantı yapılacak

Daha önce Katalan devi Barcelona'yı da çalıştıran 59 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmede Beşiktaş'ın hedefleri konuşulacak ve Valverde'nin istekleri dinlenecek. Eğer iki taraf da ortak görüş bildirirse bu sefer imzaların atılması için geri sayıma geçilecek.

Somut adımlar planlanıyor

Konuyla ilgili gelen son haberlere göre Valverde ile yapılacak görüşme konusunda kısa bir süre içerisinde somut adımların atılması planlanıyor.