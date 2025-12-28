Beşiktaş, Thilo Kehrer’i transfer listesine aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de sezonun ilk devresini 5. sırada noktalayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gözünü Ligue 1'e çevirdi.

Stoper hamlesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Thilo Kehrer oldu.

HEDEF KEHRER

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Fransa'da Monaco forması giyen Alman stoper Kehrer’i transfer listesine aldı.

Siyah-beyazlı takımın, 29 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY'A RAKİP OLMUŞTU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 90 dakika forma giyen ve 1-0 kazanılan maçta etkili bir performans sergileyen deneyimli futbolcu bu sezon takımının Devler Ligi maçlarının tümünde oynadı.

MİLLİ FORMAYI 28 KEZ GİYDİ

2018 yazında Schalke'den PSG'ye 37 milyon euroya transfer olan futbolcu, Premier Lig'de 2 sezon West Ham United forması giydikten sonra 2024 yazında 11 milyon euroya Monaco'ya imza atmıştı.

Başarılı futbolcu, bu sezon 18 resmi maça çıktı.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, 28 kez de Almanya Milli Takımı forması giydi.