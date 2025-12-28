Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında tarihi takas iddiası!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk devresi tamamlanırken takımlar, transfer çalışmalarına başladı.

2 Ocak tarihinde başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞME YAPILDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 oyuncunun dahil olduğu bir takas için görüştü.

Haberde Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder’in bonservisi ve İrfan Can Kahveci için Beşiktaş’tan iki oyuncu talebinde bulunduğu belirtildi.

SÜRPRİZ TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe’nin, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci için Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Hekimoğlu’nu istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ SÜRE İSTEDİ

Siyah-beyazlılar, bu teklife hemen bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını belirtip düşünmek için süre talep ettiler.

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞÜLECEK

Öneriyi önce kendi aralarında değerlendirecek olan yöneticilerin, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşerek düşüncelerini öğreneceği kaydedildi.

Başkan Serdal Adalı’nın çok güvendiği Yalçın’ın bu konudaki görüşünün transferde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

ACUN ILICALI, İRFAN CAN'I İSTİYOR

Takas edilmeleri düşünülen futbolculardan İrfan Cah Kahveci’ye, Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City de talip.

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

PİYASA DEĞERLERİ

28 yaşındaki Cengiz Ünder’e ise 7 milyon euro değer biçiliyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki Demir Ege Tıknaz 6 milyon euro, 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu ise 5 milyon euro değerinde.