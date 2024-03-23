Beşiktaş, transfer için Karabağ'ın yıldızı Juninho'ya talip Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu güçlendirmek için Karabağ'ın Brezilyalı yıldızı Juninho'ya göz dikti.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yurt dışında birçok maçı bizzat izlemeye devam ediyor.

Aybaba'nın izlediği maçlarda en çok etkilendiği ismin, Karabağ forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Juninho olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetim, Karabağ'ın Leverkusen ile oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü için harekete geçti.

Deneyimli futbol adamının yönetime verdiği raporda, "Çok yönlü bir oyuncu, onu kadromuza katmamız bize büyük güç katacaktır." ifadeleriyle Juninho'nun potansiyeline olan inancını belirttiği öğrenildi.

Karabağ 8 milyon euro istiyor

Karabağ kulübünün başlangıçta 8 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği ancak Beşiktaş'ın pazarlık masasına oturmasıyla bu rakamda önemli ölçüde indirim yapabileceği belirtiliyor.

Samet Aybaba'nın sezon sonuna kadar Azerbaycan'a giderek Juninho için pazarlık masasına oturması ve transferi sonuçlandırması bekleniyor.

Gelecek sezon hedef şampiyonluk

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcunun transferindeki bu hamlesi, gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 43 maçta 23 gol, 8 asistlik performans sergiledi.