Beşiktaş, Tyrell Malacia'nın peşinde

Yaz transfer döneminde David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u renklerine bağlayan Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.,

Jurasek'in ardından bir sol bek transferi daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gözünü Premier Lig'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ GÜNDEMİNE ALDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Manchester United'ta bulunan Tyrell Malacia'yı gündemine aldı.

Hollandalı futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı ise edinilen bilgiler arasında.

ROMA DEVREDE

26 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma devreye girdi.

Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.

ORKUN'LA YAKIN ARKADAŞ

Öte yandan Malacia, Beşiktaş'ın bu sezonki sürpriz transferi Orkun Kökçü ile yakın arkadaş.

Birlikte Feyenoord forması giyen ikili arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Malacia, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş formasıyla çekildiği bir fotoğrafa beğeni atmış ve siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırmıştı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Malacia en son PSV'de kiralık olarak oynamıştı. Hollandalı sol bekin Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu geçtiğimiz sezonda 21 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.