Beşiktaş unutulan dünya yıldızını getiriyor! Her şey Şenol Güneş'e bağlı

Transfer döneminin başladığı dönemde adı siyah-beyazlılarla anılan Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kulübün Manchester United'ın kariyerine Old Trafford'da devam etmeyeceğini açıklamasından sonra 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili haberler katlanarak arttı.
Menajerleri önerdi
Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcunun menajerleri, çok uygun şartlarda gelebileceğini yönetime tekrar iletti.
Siyah-beyazlıların, teknik patron Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi.
Beşiktaş ilgili
Daha önce Daily Mail de Beşiktaş'ın 1.81 boyundaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı.
Greenwood, A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.
Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Greenwood, Ada'da istenmeyen adam durumunda.