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Beşiktaş unutulan dünya yıldızını getiriyor! Her şey Şenol Güneş'e bağlı Abone Olun

Beşiktaş unutulan dünya yıldızını getiriyor! Her şey Şenol Güneş'e bağlı Taciz suçundan aklansa da Manchester United tarafından kovulan Mason Greenwood, menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'la görüşüyor.

ensonhaber.com Transfer döneminin başladığı dönemde adı siyah-beyazlılarla anılan Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübün Manchester United'ın kariyerine Old Trafford'da devam etmeyeceğini açıklamasından sonra 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili haberler katlanarak arttı. Menajerleri önerdi Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcunun menajerleri, çok uygun şartlarda gelebileceğini yönetime tekrar iletti. Siyah-beyazlıların, teknik patron Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi. Beşiktaş ilgili Daha önce Daily Mail de Beşiktaş'ın 1.81 boyundaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı. Greenwood, A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti. Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Greenwood, Ada'da istenmeyen adam durumunda. Gözden Kaçmasın Manchester United, Mason Greenwood'un takımdan ayrılacağını duyurdu Haberin Detayları

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