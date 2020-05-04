Beşiktaş yine Aboubakar'ın peşinde Burak Yılmaz'ın yanına mutlaka bir golcü almayı hedefleyen Beşiktaş, transfer listenin ilk sırasına, Porto'da forma şansı bulamayan eski oyuncusu Aboubakar'ı yazdı.

ensonhaber.com

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren siyah-beyazlıların, artık yabancı transferlere astronomik ücretler ödemeyeceği ve bu yüzden de Porto'da iyice gözden düşen eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a yöneldiği öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Kartal'ın; Soares, Marega ve Ze Luis gibi isimlerin arkasında kalan golcü futbolcuya 1.5 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Beşiktaş'ı unutamadığını her fırsatta dile getiren Aboubakar da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

SADECE 7 MAÇTA OYNADI

Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Porto'da forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu forvet, bu sezon sadece 7 maçta oynarken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.