Petrol
100.38
-0.31%
Euro
17.6358
0.50%
Dolar
17.2695
0.31%
Altın
968.85
0.64%
Borsa
2413
0.19%
Bitcoin
351.290
1.52%
BTXN Coin
6.56
-0.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Beşiktaş'a bir forvet daha: Mario Ilıevski

    Beşiktaş, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka gibi hücumcu oyuncuları renklerine bağlamasının ardından bu kez de gündemine 20 yaşındaki Makedon forvet Mario Ilıevski'yi aldı.
    • 07.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'a bir forvet daha: Mario Ilıevski

    Yeni sezon için kadro yapılanmasını hızla sürdüren Beşiktaş, hücum oyuncusu arayışı için rotasını Bulgaristan'a çevirdi.

    Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hızla devam eden Kartal, transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu genişletiyor.

    Beşiktaş a bir forvet daha: Mario Ilıevski #1

    İki pozisyonda da görev alabiliyor

    Son verilere göre 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 350 bin euro. Öte yandan 1.81 boyundaki genç oyuncunun en önemli özelliklerinden birisi santrfor pozisyonunda oynamakla birlikte kanat forvet olarak da görev yapabiliyor olması.

    Geçen sezon 39 maça çıkan Makedon oyuncu, 17 gol ve 10 asistlik performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

    Mario Ilıevski'nin yetenek videosu - İZLE

    Beşiktaş a bir forvet daha: Mario Ilıevski #2

    U21 Milli Takımı'nda da oynuyor

    Makedonya U21 Milli Takımı'nın da forma giyen golcü futbolcu, çıktığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da ekmek zamlandı
    Ekonomi

    Ankara'da ekmek zamlandı

    enç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    enç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Cinnet getiren adamın öldürdüğü eşi ve oğlu defnedildi
    3. Sayfa

    Cinnet getiren adamın öldürdüğü eşi ve oğlu defnedildi

    Görüş Bildir