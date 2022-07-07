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- Beşiktaş'a bir forvet daha: Mario Ilıevski
Beşiktaş'a bir forvet daha: Mario Ilıevski
- 07.07.2022 - 09:31
- Güncelleme : 07.07.2022 - 09:56
Yeni sezon için kadro yapılanmasını hızla sürdüren Beşiktaş, hücum oyuncusu arayışı için rotasını Bulgaristan'a çevirdi.
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hızla devam eden Kartal, transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu genişletiyor.
İki pozisyonda da görev alabiliyor
Son verilere göre 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 350 bin euro. Öte yandan 1.81 boyundaki genç oyuncunun en önemli özelliklerinden birisi santrfor pozisyonunda oynamakla birlikte kanat forvet olarak da görev yapabiliyor olması.
Geçen sezon 39 maça çıkan Makedon oyuncu, 17 gol ve 10 asistlik performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
Mario Ilıevski'nin yetenek videosu - İZLE
U21 Milli Takımı'nda da oynuyor
Makedonya U21 Milli Takımı'nın da forma giyen golcü futbolcu, çıktığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.