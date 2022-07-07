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Beşiktaş'a bir forvet daha: Mario Ilıevski

Beşiktaş'a bir forvet daha: Mario Ilıevski

Beşiktaş, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka gibi hücumcu oyuncuları renklerine bağlamasının ardından bu kez de gündemine 20 yaşındaki Makedon forvet Mario Ilıevski'yi aldı.