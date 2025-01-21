Beşiktaş'ın hedefinde Romulo var

Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların gündeminde, Göztepe'nin 22 yaşındaki golcüsü Romulo Cardoso yer alıyor.

Bonservisi Athletico Paranaense'de bulunan Brezilyalı futbolcunun, Göztepe'de 2.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş, öncelikle Göztepe'ye, Romulo'nun satın alma opsiyonunu devreye sokması için teklif yapmayı planlıyor.

İzmir ekibinin bu opsiyonu kullanarak bonservisi alması durumunda, Beşiktaş ile Göztepe arasında resmi görüşmeler başlayacak. Romulo'nun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı bilgisi edinildi.

PERFORMANS

Bu sezon Göztepe formasıyla 18 maçta mücadele eden Romulo, 10 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.