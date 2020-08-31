Beşiktaş'ın hedefindeki 5 isim

Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Beşiktaş, 3'ü yerli olmak üzere 5 futbolcu ile temaslarını hızlandırdı. Yönetimin transferleri kısa süre içerisinde ardı ardına açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonki kadrosundan birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, N'Sakala, Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı.

PAOK maçında takımdaki önemli noktalardaki eksiklikler bir kez daha göze çarparken, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş yönetiminin elindeki transfer listesinde ise takımın belli başlı noktalarına yapılacak takviyeler yer alıyor.

KALEYE GÖKHAN AKKAN TAKVİYESİ

19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra bir de tecrübeli bir kaleci arayışını sürdüren siyah-beyazlılar 2015 yılından bu yana Rizespor'un kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 25 yaşındaki kalecinin transferi için yine kadrodaki genç futbolcuların takas yoluyla Karadeniz ekibine verilmesi düşünülüyor.

SAĞ BEKE SANGARE

Gökhan Gönül'ün ardından sağ bekte oynatabilecek alternatifi bulunmayan Sergen Hoca, Türk statüsünde forma giyebilen Nazim Sangare'yi de Beşiktaş'ta görmek istiyor. A Milli Takım'da da boy gösteren başarılı sağ bekin kulübü Antalyaspor ile pazarlıklar sürüyor.

GÖKHAN TÖRE DE DÖNÜYOR

Eski futbolcusu Gökhan Töre ile de temas halinde olan Beşiktaş yönetimi futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Töre'nin Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

NDIAYE BEKLENİYOR

Orta sahaya Mensah takviyesi yaparak o bölgeyi güçlendiren siyah-beyazlılar Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de boy gösteren Badou Ndiaye ile de görüşmelerini sürdürüyor. Futbolcunun kulübü Stoke City'yi ikna etmeyi amaçlayan yönetimin bu futbolcu ile de anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

FORVETTE HEDEF KALINIC

Forvet konusunda da Burak Yılmaz'dan kalan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş, bonservisi Atletico Madrid'de olan Nikola Kalinic ile görüşüyor. İspanyol kulübüyle temaslarını sürdüren siyah-beyazlıların futbolcunun bonservisini alarak kısa süre içerisinde 32 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Öte yandan yabancı kontenjanında yer açması gereken siyah-beyazlıların Roco, Mirin ve Boyd ile yollarını ayırması bekleniyor.