- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş'ın istediği Isak Hien, Serie A'ya gitti
Beşiktaş'ın istediği Isak Hien, Serie A'ya gitti
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan İsveçli genç stoper Isak Hien, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.
- 25.08.2022 - 09:24
- Güncelleme : 25.08.2022 - 10:25
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, İsveç'ten kötü haber geldi.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan İsveçli stoper Isak Hien'in kulübü Djurgarden, 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun perşembe günü İtalya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
6 maçta 1 gole katkı sağlamıştı
Beşiktaş'ın yanı sıra Torino ve Udinese'nin de ilgilendiği Hien için Verona'nın, Djurgarden'a 4.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyunu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Isak Hien, bu sezon Djurgarden ile çıktığı 6 resmi maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.