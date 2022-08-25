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    Beşiktaş'ın istediği Isak Hien, Serie A'ya gitti

    Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan İsveçli genç stoper Isak Hien, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.
    • 25.08.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:25
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    Beşiktaş'ın istediği Isak Hien, Serie A'ya gitti

    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, İsveç'ten kötü haber geldi.

    Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan İsveçli stoper Isak Hien'in kulübü Djurgarden, 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olduğunu duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun perşembe günü İtalya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

    Beşiktaş ın istediği Isak Hien, Serie A ya gitti #1

    6 maçta 1 gole katkı sağlamıştı

    Beşiktaş'ın yanı sıra Torino ve Udinese'nin de ilgilendiği Hien için Verona'nın, Djurgarden'a 4.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyunu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

    Isak Hien, bu sezon Djurgarden ile çıktığı 6 resmi maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.

    Beşiktaş ın istediği Isak Hien, Serie A ya gitti #2


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