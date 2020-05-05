Beşiktaş'ın kaleci adayları Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin, şimdiye kadar Fabri, Volkan Babacan, Nurullah Aslan ve Jeroen Zoet ile görüştüğü öğrenildi.

ensonhaber.com Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ancak beklenen performansı gösteremeyen Karius, dün sözleşmesini feshettiğini duyurmuştu. Alman kaleciyle yollarını ayıran siyah-beyazlılarda gözler yeni gelecek kaleciye çevrildi. UTKU YA DA ERSİN'DEN BİRİSİ KİRALANACAK Gelecek sezon Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'ndan birini kiralık olarak göndermeyi planlayan yönetimin, iki kaleci birden almayı düşündüğü öğrenildi. Kartal'ın şimdiye kadar görüştüğü isimler ise Başakşehirli Volkan Babacan, Fulham'ın Mallorca'ya kiraladığı eski Beşiktaşlı Fabri, Samsunspor'un başarılı kalecisi Nurullah Aslan ile Utrecht'te kiralık olarak oynayan PSV'nin Hollandalı eldiveni Jeroen Zoet. İlerleyen günlerde bu listeye başka kalecilerin de girmesi bekleniyor.

Bu sezonki performanslar:

Volkan Babacan: Oynadığı maç 4, yediği gol 1

Nurullah Aslan: Oynadığı maç 28, yediği gol 11

Fabri: Oynadığı maç 4, yediği gol 6

Jeroen Zoet: Oynadığı maç 31, yediği gol 37