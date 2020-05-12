Beşiktaş'ın Nagatomo'ya teklifi ortaya çıktı Galatasaray'da kadro dışı kalan Nagatomo ile ilgilenen Beşiktaş'ın, Japon futbolcuya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

ensonhaber.com Koronavirüs nedeniyle verilen arayı yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürmekle değerlendiren Beşiktaş'ta, önceliğin kaleci ve sol bek bölgesi olduğu biliniyordu. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, ezeli rakipleri Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Yuto Nagatomo'ya yöneldi. TEKLİF ORTAYA ÇIKTI Japon futbolcunun manejeriyle temasa geçtiği öğrenilen Kartal'ın, Nagatomo'ya 500 bin euro ve bonuslar karşılığında 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. TEKLİFE SICAK BAKIYOR Beşiktaş'tan düşünmek için süre istediği ifade edilen 33 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle teklife sıcak baktığı da kaydedildi. ÇÖKÜŞE GEÇMİŞTİ Öte yandan Yuto Nagatomo'nun, Galatasaray formasıyla çıktığı Schalke karşılaşmasında göğsüne top gelmesi üzerine ciğerlerinin söndüğü açıklanmıştı. Ardından tedavi gören Japon futbolcu, yaşadığı bu talihsiz sakatlığın ardından sarı-kırmızılı ekipte eski performansına kavuşamamıştı. Galatasaray'da 65 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar takımına 3 gol 7 asistlik katkı sağladı.