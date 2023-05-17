Beşiktaş'ın stoper hedefi: Yerry Mina Beşiktaş, Şenol Güneş önderliğinde gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Everton'un Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'nın liste başı isimlerinden biri olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmak için harekete geçmiş durumda.

İlk hamle stopere

Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, gelecek yılın ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Kartal'ın yeni sezondaki ilk hamlesi stoper hattına olacak.

Beşiktaş'ın, Everton'da forma giyen ve haziran ayında boşa çıkacak olan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın transferinde büyük aşama kaydettiği ifade edildi.