Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Manuel Lanzini

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 78 puanla üçüncü sırada bitiren gelecek sezon adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hücumda 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Slaven Bilic'in görev başındayken kadrosuna katmak istediği Manuel Lanzini'yi gündemine aldı.

Beşiktaş listesine aldı

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, son olarak West Ham United ile Konferans Ligi'ni kazanan Manuel Lanzini'yi listesine aldı. 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi sona erdi.

Beşiktaş'ın transferdeki hedefi Manuel Lanzini

West Ham, devam etmeyi düşünmüyor

Oyuncunun kulüp tarafında 2 yıllık opsiyonu var ancak Londra ekibi oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmüyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan oyuncu 1 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde şampiyonlukla sona eren serüvende ise 9 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Beşiktaş'ın transferdeki hedefi Manuel Lanzini