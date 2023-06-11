Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Manuel Lanzini Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Manuel Lanzini’yi de listesine aldı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 78 puanla üçüncü sırada bitiren Beşiktaş gelecek sezon adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Hücumda 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Slaven Bilic'in görev başındayken kadrosuna katmak istediği Manuel Lanzini'yi gündemine aldı. Beşiktaş listesine aldı TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, son olarak West Ham United ile Konferans Ligi'ni kazanan Manuel Lanzini'yi listesine aldı. 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi sona erdi. West Ham, devam etmeyi düşünmüyor Oyuncunun kulüp tarafında 2 yıllık opsiyonu var ancak Londra ekibi oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan oyuncu 1 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde şampiyonlukla sona eren serüvende ise 9 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.