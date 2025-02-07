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Haber Merkezi

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekildeydi:

Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir.

KENY ARROYO KİMDİR?

Keny Arroyo, tam adıyla Keny Alexander Arroyo Alvarado, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'un Guayaquil şehrinde doğmuş bir futbolcudur.

Şu anda 18 yaşında olan Arroyo, Ekvador'un önemli futbol kulüplerinden Independiente del Valle'nin altyapısında yetişmiştir.

HIZI VE TEKNİĞİ ÜST DÜZEY

Arroyo, özellikle hızı, tekniği ve çevikliği ile dikkat çeken bir kanat oyuncusudur. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilmesinin yanı sıra, forvet arkası gibi ileri hatta çeşitli pozisyonlarda görev yapabilmektedir.

Ekvador U17 ve U20 milli takımlarında da forma giymiştir.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Beşiktaş, Arroyo'yu 2025 yılının Şubat ayında transfer ettiğini açıklamıştır. Bu transfer, Beşiktaş'ın genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtilmektedir.