Beşiktaş'ın yeni transferi Onana'nın maliyeti belli oldu Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı renklerine bağladı. Onana'nın Beşiktaş'a maliyeti de belli oldu.

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Beşiktaş, Jean Onana'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Maliyeti 4 milyon 37 bin 500 euro

Siyah-beyazlılar, Onana için Lens'e 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam Transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Onana'nın istatistikleri

Jean Onana, 8 Ocak 2000 yılında Yaounde, Kamerun'da dünyaya geldi. Onana, 189 cm boyunda ve ön libero olarak görev yapıyor.

10 kez miili formayı giyen Onana'nın, 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Kamerunlu futbolcu, 103 maçta 6 gol 4 asist üretti.