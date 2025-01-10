Beşiktaş'ta Al Musrati'nin transferi iptal

Haber Merkezi

Beşiktaş’ın Libyalı yıldızı Al Musrati’nin Suudi Arabistan ekibi Al Fateh’e transferi, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle büyük ölçüde iptal edildi.

Al Fateh, ligde kalma şartına bağlı bir kiralama ve satın alma opsiyonu teklifinde bulunmuştu.

1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro bonservis içeren teklif, siyah-beyazlı yönetim tarafından yeterli görülmedi.

TEKNİK EKİP VETO ETTİ

Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile prensip anlaşmasına varmış olsa da, Başkan Serdal Adalı ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Libyalı oyuncunun takımdan ayrılmasının doğru olmayacağı görüşüne vardı.

Topraktepe, Al Musrati’nin sezon sonunda muhtemelen geri döneceğine dikkat çekerek, "Böylesine tecrübeli bir oyuncuyu 1 milyon euroya kiralamak mantıklı değil. Üstelik orta sahada fazla seçeneğimiz yok." dedi.

6 NUMARA TRANSFERİ BELİRSİZ

Al Musrati’nin Suudi Arabistan’dan farklı teklifler aldığı öğrenildi. Beşiktaş, 12 milyon euro bedelle Braga’dan transfer ettiği yıldız oyuncuyu cazip bir bonservis karşılığında satmayı planlıyor.

Ancak bu transfer gerçekleşmezse, ara transfer döneminde yeni bir 6 numara takviyesi yapılmayacak.