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Beşiktaş'ta Ante Rebic yolcu! Ayrılık isteğini iletti

Beşiktaş'ta Ante Rebic yolcu! Ayrılık isteğini iletti Beşiktaş'ta fazla süre bulamayan golcü isim Ante Rebic, menajerinden kendisine daha fazla oynayabileceği bir takım bulmasını istedi.