Beşiktaş'ta dev hedef: N'Golo Kante ile görüşmeler başladı Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar listesine daha önce Beşiktaşlı olduğunu açıklayan N'Golo Kante'yi aldı.

Bir dönem Avrupa'nın en önemli defansif orta saha oyuncusu olarak görülen 32 yaşındaki futbolcu, Maviler'den ayrılık için gün sayıyor.

Chelsea, bu sezonki başarısızlık sonrası kadrosunu büyük oranda değiştirecek. Kante de bonservissiz futbolcular arasında cazip bir isim olarak öne çıkıyor.

Bu sezon sakatlıklarla geçti

N'Golo Kante, bu sezon sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı. Uyluk ve kasık sakatlıkları nedeniyle bu sezon toplam 9 karşılaşmada oynayabildi.

Siyah-beyazlılar, anlaşma zemini oluşması halinde Fransız yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

Yönetimin bu futbolcuyu ikna etmek için mali fedakârlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

"Ben Beşiktaşlıyım" demişti

Geçtiğimiz sene Nusret'le buluşan N'Golo Kante, kendisini 'come to Fener' sözleriyle sarı-lacivertli takıma davet eden dünyaca ünlü şefe, "Ben Beşiktaşlıyım" diyerek cevap vermişti.

Kante'nin bu sözleri siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini almıştı.