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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu! Rakama inanamayacaksınız

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu! Rakama inanamayacaksınız Beşiktaş'ın parlayan genç yıldızı Semih Kılıçsoy için siyah-beyazlıların talep ettiği bonservisle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.