Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu! Rakama inanamayacaksınız

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy şimdiden transferin gözdesi olmuş durumda.
Adı birçok Avrupa ekibiyle anılan Semih Kılıçsoy için Beşiktaş yönetiminden karar çıktı.
Türkiye'nin haberine göre; siyah-beyazlılar, genç futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
50 milyon euro bonservis geliri bekleniyor
Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için istediği bonservis bedeli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Habere göre; siyah-beyazlılar, genç futbolcudan 50 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Borussia Dortmund ve Tottenham'ın Semih Kılıçsoy için devrede olduğu belirtilen haberde, başarılı futbolcunun bonservis bedelinde EURO 2024'ün büyük rol oynayacağı vurgulandı.
Eğitim alıyor
Öte yandan Semih Kılıçsoy'un kişisel gelişim için de hamleler yaptığı; diksiyon, medya eğitimi ve İngilizce dersi aldığı belirtildi.
Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan Semih Kılıçsoy 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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