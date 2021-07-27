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Beşiktaş'ta Sergio Rico iddiaları yalanlandı

Beşiktaş'ta Sergio Rico iddiaları yalanlandı

Beşiktaş'ın PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico ile ilgilendiği iddia edilse de bu haberler, kulübe yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.