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    Beşiktaş'ta Sergio Rico iddiaları yalanlandı

    Beşiktaş'ın PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico ile ilgilendiği iddia edilse de bu haberler, kulübe yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 13:01
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    Beşiktaş'ta Sergio Rico iddiaları yalanlandı

    Beşiktaş 'ın, kaleci transferi konusunda Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint Germain'in İspanyol eldiveni Sergio Rico'yu hedefleri arasında tuttuğu iddia edilmişti. Ancak kulüp kaynakları, İtalyan basını kaynaklı bu haberleri yalanladı.

    LILLE İLE GÖRÜŞÜYOR

    Tecrübeli kalecinin, son Fransa şampiyonu Lille ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

    Beşiktaş ta Sergio Rico iddiaları yalanlandı #1

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