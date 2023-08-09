Beşiktaş'ta stopere bir aday daha: Eric Bailly Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması beklenen Eric Bailly'i transferinde sona yaklaştı.

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Fildişili stoperle anlaştığı iddia edildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme yapacak. Transferin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.

23 maça çıktı

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.