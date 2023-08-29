Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kulübü vermedi"

Anderson Talisca transferinin neden gerçekleşmediği konusuna açıklık getiren Çebi, şunları söyledi:

Talisca istenmez mi? İstenir. Çok sevdik, kulübüne başvurduk. Cevap ise 'Hayır.' O zaman şunu düşündüm, 'Neden giderken engel olamadık?' O gün giderken eleştirmeyenler, bugün eleştiriyor.

"Suudi Arabistan'da mutluyuz"

Öte yandan Suudi Arabistan takımlarından Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr'da oynayan Talisca, kulübünde mutlu olduğunu ve ayrılmayacağını söyledi.

Al Nassr taraftarları yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada; Suudi Arabistan'da mutluyuz.