Beşiktaş'tan ikinci Weghorst harekatı

Taraftarın beğenisini kazanan yıldız isim için yönetim harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, Burnley ile anlaşarak Weghorst'un bonservis bedelini düşürmeye çalışacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

Weghorst, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

4 maçta 2 gol 3 asist

Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi.

Bonservis pazarlığı yapılacak

Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon euroluk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi.

Tecrübeli golcünün de siyah-beyazlı formayla devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Bu arada Weghorst bu sezon 3 milyon euro (Yaklaşık 55 milyon TL) alacak.