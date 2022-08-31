Petrol
98.36
0.53%
Euro
18.2094
-0.01%
Dolar
18.1913
-0.05%
Altın
1.007
0.03%
Borsa
3172
0.22%
Bitcoin
370.217
-1.35%
BTXN Coin
4.30
3.36%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Beşiktaş'tan ikinci Weghorst harekatı

    Beşiktaş'tan ikinci Weghorst harekatı

    Taraftarın beğenisini kazanan yıldız isim için yönetim harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, Burnley ile anlaşarak Weghorst'un bonservis bedelini düşürmeye çalışacak.
    • 31.08.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

    Weghorst, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

    Beşiktaş tan ikinci Weghorst harekatı #1

    4 maçta 2 gol 3 asist

    Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

    4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi.

    Beşiktaş tan ikinci Weghorst harekatı #2

    Bonservis pazarlığı yapılacak

    Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon euroluk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi.

    Tecrübeli golcünün de siyah-beyazlı formayla devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Bu arada Weghorst bu sezon 3 milyon euro (Yaklaşık 55 milyon TL) alacak.

    Beşiktaş tan ikinci Weghorst harekatı #3


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    'Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz'
    Gündem

    'Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz'

    ABD First Lady’si Jill Biden koronavirüsü yendi
    Dünya

    ABD First Lady’si Jill Biden koronavirüsü yendi

    Görüş Bildir