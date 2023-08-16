Beşiktaş'tan şafak operasyonu paylaşımı Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.

İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.

Ramos veya Talisca iddiası

06.07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.

Bir sonraki paylaşımda da Ali Cabbar şarkısı ve kartal videosu paylaşan siyah-beyazlılar, taraftarını heyecanlandırdı.

Beşiktaşlı bazı taraftarlar bu paylaşımın, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos için yapıldığını düşündü. Bazı taraftarlar ise Anderson Talisca'nın geri döneceğini iddia etti.

Öte yandan bu paylaşımın dün gece açıklanan Rashica için yapıldığı da iddialar arasında...