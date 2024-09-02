Bilal Boutobba resmen Hatayspor'da Özhan Pulat'ın çalıştırdığı Hatayspor, Clermont 63'te oynayan hücum oyuncusu Bilal Boutobba'yı transfer etti.

DHA

Süper Lig takımı Hatayspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız futbolcunun transferiyle ilgili Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Hoş Geldin Bilal Boutobba! Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba’ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.

GEÇEN SEZON 29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Clermont formasıyla Ligue 1’de mücadele eden Bilal Boutobba, 29 kez sahaya çıktı.

Boutobba, bu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken 1 de asist yapmayı başardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)