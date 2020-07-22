Bild: Werder Bremen, Kruse için tereddütte

Alacakları nedeniyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Kruse, sarı-lacivertlilerin konuyu FIFA'ya taşıması ve bonservisindeki belirsizlik nedeniyle kulüp bulamıyor.

Fenerbahçe'den alacaklarını alamadığı gerekçesiyle olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'ye talip olan Union Berlin ve Werder Bremen, söz konusu durumun FIFA'ya taşınacağının açıklanmasının ardından geri adım attı.

TALİPLER BEKLEMEDE

Bild'in haberine göre; Alman futbolcu için devreye giren iki kulüp, Fenerbahçe'nin açıklamalarının ardından tereddütte kaldı.

Şu an için herhangi bir kulüple anlaşmayan Max Kruse için ülkesinin takımları Union Berlin ve Werder Bremen talip olmuştu. Futbolcunun fesih durumunu incelemeye alan 2 kulüp, Alman futbolcunun FIFA açısından da durumunun karmaşık olması nedeniyle transferi beklemeye aldı.

BONSERVİS BEDELİ ÇIKABİLİR

Fenerbahçe yönetimi tarafından yapılan açıklamaların ardından durumu kavrayan iki kulüp yöneticileri, durumun FIFA'ya taşınacağının duyurulmasının ardından bonservis tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 31 yaşındaki Alman futbolcu için herhangi bir bonservis ödemek istemeyen kulüpler, FIFA'nın vereceği karar neticesinde adım atacaklar.

Bilindiği üzere Fenerbahçe yönetimi, Kruse'nin alacaklarının sadece pandemi dönemiyle sınırlı olduğunu açıklamıştı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR PERFORMANS

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye bonservissiz transfer olan Max Kruse, sarı-lacivertli formasıyla çıktığı 23 maçta, 7 gol 8 asistle 15 gole doğrudan katkı sağladı.