Boluspor, Anıl Koç'u transfer etti 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Koç ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

1.Lig ekiplerinden Boluspor, forvete güç talviyesi yaptı.

Son olarak Manisa FK'da forma giyen ve kulüpsüz olan sol kanat oyuncusu Anıl Koç, Boluspor ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu 1,5 yıl forma giyecek.

Kariyerinde 171 maça çıktı

Anıl Koç, profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.

Koç ayrıca, 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında görev alırken, 6 kez Türk Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)