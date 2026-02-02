Boluspor, Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı

- Boluspor, savunma oyuncusu Gökhan Akkan'ı 1,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.
- 28 yaşındaki Gökhan Akkan, takımın savunma hattını güçlendirmek amacıyla transfer edildi.
- Akkan, futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu'nda başladı ve son olarak Serikspor'da forma giydi.
1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper mevkisinde görev yapan Gökhan Akkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Akkan, savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildi.
SON TAKIMI SERİKSPOR
Futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu altyapısında başlayan Akkan, profesyonel futbol hayatına da aynı kulüpte adım attı.
Kariyeri boyunca çeşitli takımların kadrosunda yer alan tecrübeli savunmacı, son olarak Serikspor formasını giydi.