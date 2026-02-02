Abone ol: Google News

Boluspor, Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı

Boluspor, son olarak Serikspor'da oynayan savunma oyuncusu Gökhan Akkan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 20:24
Boluspor, Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı
  • Boluspor, savunma oyuncusu Gökhan Akkan'ı 1,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.
  • 28 yaşındaki Gökhan Akkan, takımın savunma hattını güçlendirmek amacıyla transfer edildi.
  • Akkan, futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu'nda başladı ve son olarak Serikspor'da forma giydi.

1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper mevkisinde görev yapan Gökhan Akkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Akkan, savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildi.

SON TAKIMI SERİKSPOR

Futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu altyapısında başlayan Akkan, profesyonel futbol hayatına da aynı kulüpte adım attı.

Kariyeri boyunca çeşitli takımların kadrosunda yer alan tecrübeli savunmacı, son olarak Serikspor formasını giydi.

Eshspor Haberleri