Boluspor, Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti

AA
1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya’nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Birçok takımda forma giydi
Açıklamada, Brezilya'nın Campinas şehrinde doğan, futbola Figueirense takımında başlayan Jefferson'un, Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giydiği kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış