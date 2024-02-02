Boluspor, Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti Boluspor, Romanya Ligi ekibi Petrolul'dan Jefferson Nogueira Junior'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA

1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya’nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Birçok takımda forma giydi

Açıklamada, Brezilya'nın Campinas şehrinde doğan, futbola Figueirense takımında başlayan Jefferson'un, Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giydiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)