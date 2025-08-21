Bournemouth, Bayer Leverkusen'den Amine Adli'yi renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Amine Adli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"UMARIM İYİ ŞEYLER BAŞARIRIM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım.