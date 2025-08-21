Abone ol: Google News

Bournemouth, Bayer Leverkusen'den Amine Adli'yi renklerine bağladı

Bournemouth, Bayer Leverkusen forması giyen Amine Adli ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 18:35
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Amine Adli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"UMARIM İYİ ŞEYLER BAŞARIRIM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Bayer Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, Fas milli takımıyla 15 maçta 1 gol kaydetti.

