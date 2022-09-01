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    Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli

    Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli

    Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı Portekiz'in Braga takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç savunmacının serbest kalma bedeli 40 milyon euro olarak belirlendi.
    • 01.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:02
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    Son dakika Beşiktaş haberi. Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı Braga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş bu transferden 2.5 milyon euro bonservis kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacak.

    Braga ya transfer olan Serdar Saatçı nın serbest kalma bedeli #1

    Serbest kalma bedeli 40 milyon euro

    Genç oyuncuyu kadrosuna katan Braga oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Bu arada Braga ve Beşiktaş Serdar Saatçı transferini bugün resmi olarak açıklayacak.

    Kadro dışı kalmıştı

    Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği genç stoper bu sezon başında V.Plzen'le oynanan hazırlık maçında oyuna dahil olduktan sonra çıkarılmış, verdiği tepki sonrası kadro dışı kalmıştı.

    Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan 1.90 boyundaki stoper geçen sezon Sergen Yalçın döneminde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı forma giymişti. Serdar toplamda ise 13 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

    Braga ya transfer olan Serdar Saatçı nın serbest kalma bedeli #2


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