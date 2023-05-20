Bruma'ya Portekiz'de bir teklif daha! 7.5 milyon euro Fenerbahçe'nin devre arasında 4.2 milyon euro bedel ödeyerek bonservisini aldığı ve Braga'ya kiralık olarak gönderdiği Bruma için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bruma için Porto'dan teklif geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ve devre arasında da 4.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp transfer ettiği Bruma'ya Portekiz'den flaş bir teklif geldi. Portekiz devi Porto, Portekizli oyuncu Bruma için Sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon euroluk teklif yaptı. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Bruma'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi. Bruma kısa sürede kendisini ispat etti Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde şu ana kadar çıktığı 18 resmi müsabakada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.