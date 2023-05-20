Bruma'ya Portekiz'de bir teklif daha! 7.5 milyon euro

Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ve devre arasında da 4.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp transfer ettiği Bruma'ya Portekiz'den flaş bir teklif geldi.

Portekiz devi Porto, Portekizli oyuncu için Sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon euroluk teklif yaptı.

Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Bruma'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

Bruma kısa sürede kendisini ispat etti

Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde şu ana kadar çıktığı 18 resmi müsabakada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.