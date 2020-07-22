Burak Yılmaz'ın babasından Lille yorumu

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diyerek Lille'in golcü futbolcuyu istediğini ima etti.

Fransız ekibi Lille'in transfer listesinde yer alan Beşiktaş'ın 35 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz ile ilgili babasından ilginç bir yorum geldi.

Yılmaz, oğlunun Avrupa'dan transfer teklifi almasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Radyospor'a konuşan Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz." ifadelerini kullandı.