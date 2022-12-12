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    Burnley Teknik Direktörü Kompany'den Weghorst açıklaması

    Hollanda'nın Arjantin'e penaltılarla elendiği 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Wout Weghorst için kulübü Burnley'den açıklama geldi.
    • 12.12.2022 - 20:31
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    Burnley Teknik Direktörü Kompany'den Weghorst açıklaması

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un bonservisinin bulunduğu İngiliz ekibi Burnley'in teknik direktörü Vincent Kompany'den geri çağırma durumuyla ilgili konuştu.

    "Sözleşmesinde geri çağırma maddemiz olduğu bana hiç söylenmedi"

    Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany konu ile ilgili konuştu ve "Sözleşmesinde geri çağırma maddemiz olduğu bana hiç söylenmedi." dedi.

    Burnley Teknik Direktörü Kompany den Weghorst açıklaması #1

    "Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey"

    Belçikalı teknik adam, Weghorst'u tebrik ederken; "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle." sözleriyle övgüde bulundu.

    Burnley Teknik Direktörü Kompany den Weghorst açıklaması #2

    "Şu anda takıma odaklandım"

    Tebrik etme dışında söylenecek bir şey olmadığını dile getiren Kompany, "Ülkesini gururlandırdı. Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum.

    Onu geri çağırma konusunda bir maddemiz olduğu şeklinde bir şey bana söylenmedi. Şu anda takıma odaklandım." ifadelerini kullandı.

    Burnley Teknik Direktörü Kompany den Weghorst açıklaması #3

    13 maçta 6 gol 4 asist ile oynadı

    Wout Weghorst sezon başında katıldığı Beşiktaş ile Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asist yaparken, Dünya Kupası'nda da 2 gol kaydetti.

    Burnley Teknik Direktörü Kompany den Weghorst açıklaması #4


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