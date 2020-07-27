Dolar
6.8543
0.0919%
Euro
8.0718
1.1174%
Altın
1939.74
2.0094%
Borsa
1196.79
0.4004%
G. Altın
428.002
2.1882%
Bitcoin
71515.67
8.1213%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayrıldı

    TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Bursaspor'da, teknik direktör İrfan Buz görevden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 16:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayrıldı

    Süper Lig'e çıkma hayalleri suyan düşen Bursaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

    TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

    YENİ HOCA BELLİ DEĞİL

    Bursa ekibinin Buz'un yerine kimi göreve getireceği ise henüz netlik kazanmadı.

    Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayrıldı #1

    Görüş Bildir