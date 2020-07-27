Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayrıldı

TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Bursaspor'da, teknik direktör İrfan Buz görevden alındı.

Süper Lig'e çıkma hayalleri suyan düşen Bursaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

YENİ HOCA BELLİ DEĞİL

Bursa ekibinin Buz'un yerine kimi göreve getireceği ise henüz netlik kazanmadı.