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- Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayrıldı
Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayrıldı
TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Bursaspor'da, teknik direktör İrfan Buz görevden alındı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 16:55
Süper Lig'e çıkma hayalleri suyan düşen Bursaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.
YENİ HOCA BELLİ DEĞİL
Bursa ekibinin Buz'un yerine kimi göreve getireceği ise henüz netlik kazanmadı.