Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid yolunda Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kısa süre içinde Atletico Madrid'le ön sözleşme imzalaması bekleniyor.

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü hakkında yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Dış basında, milli oyuncunun sezon boyunca isminin sık sık anıldığı Atletico Madrid'le anlaşmaya vardığı yazıldı.

Ön sözleşme imzalayacak

The Athletic'te yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacak. 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

Rodgers, forma şansı vermiyordu

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile son 3 maçta 11'de oynadı.

Bu sezon Premier Lig'de zor günler geçiren ve topladığı 28 puanla 17. sırada yer alan Leicester City'de Çağlar Söyüncü, yeni yeni forma şansı bulmaya başladı. İngiliz ekibiyle 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi.