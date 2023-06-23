Caner Erkin'in yeni takımı Eyüpspor oldu

ensonhaber.com

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, kulüp ile yollarını ayırmıştı.

Tecrübeli sol bekin yeni takımı belli oldu.

Erkin, Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Arena'ya verdiği röportajda Caner Erkin ve Adrien Regattin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulaksız'ın açıklamaları şu şekilde:



"Caner Erkin 10-15 gün önce Türkiye Kupası finali oynadı. Yıllarca Süper Lig'de büyük takımlarda oynadı. Milli Takım'da oynadı. Önemli bir kariyer, önemli bir sporcu. Hocamızın yakından tanıdığı bildiği bir isim. Hocamız güveniyor, biz de transfere 'okey' dedik. Caner'in menajeriyle görüştük akabinde de kendisiyle görüştük ve resmi mukaveleyi imzaladık. Buradan da açıklamış olalım. Sadece imza töreni kaldı. Onu da yakın zamanda, yeni sezon formaları hazır olduğu zaman, Caner de tatilini bitirdiği zaman açıklayacağız. Adrien Regattin'in de imzasını aldık. İkisini de açıklayacağız."