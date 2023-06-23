Caner Erkin'in yeni takımı Eyüpspor oldu

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, kulüp ile yollarını ayırmıştı.
Tecrübeli sol bekin yeni takımı belli oldu.
Erkin, Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.
"Caner'in menajeriyle görüştük akabinde de kendisiyle görüştük ve resmi mukaveleyi imzaladık"
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Arena'ya verdiği röportajda Caner Erkin ve Adrien Regattin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kulaksız'ın açıklamaları şu şekilde:
"Caner Erkin 10-15 gün önce Türkiye Kupası finali oynadı. Yıllarca Süper Lig'de büyük takımlarda oynadı. Milli Takım'da oynadı. Önemli bir kariyer, önemli bir sporcu. Hocamızın yakından tanıdığı bildiği bir isim. Hocamız güveniyor, biz de transfere 'okey' dedik. Caner'in menajeriyle görüştük akabinde de kendisiyle görüştük ve resmi mukaveleyi imzaladık. Buradan da açıklamış olalım. Sadece imza töreni kaldı. Onu da yakın zamanda, yeni sezon formaları hazır olduğu zaman, Caner de tatilini bitirdiği zaman açıklayacağız. Adrien Regattin'in de imzasını aldık. İkisini de açıklayacağız."
"Caner için gereken neyse yapılır"
Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası finalinde oyundan çıkmasının ardından formasını yere fırlatan Caner Erkin'in davranışı, yolların ayrılmasında etkili olmuştu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olayın ardından, "Sözleşmemi uzatın diyordu. Ben bu olaya asla sıcak bakmıyorum. O hareketi hocama yaptı. Çok fazla konuşulacak bir şey kalmadı. Gereği neyse yapılır." demişti.
Caner Erkin'in Süper Lig'deki 6. takımı Eyüpspor oldu
Manisaspor altyapısında yetişen Caner Erkin, Ocak 2007'de 4 milyon Euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu.
2008-09 sezonunda Galatasaray'da 1 yıl kiralık top koşturan milli futbolcu 2010 yazında 2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.
Tecrübeli oyuncu daha sonra Beşiktaş, Inter, Başakşehir, Fatih Karagümrük formaları da giydi.
Caner Erkin, geride kalan sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te; ikinci yarısını ise Başakşehir'de geçirmişti.
Eyüpspor, Caner Erkin'in Süper Lig'de formasını giydiği 6. takım olacak.