Carlo Ancelotti'ye tepki gösteren Arda Güler'i şoke eden karar: Kiralanacak Real Madrid'in Almeria'yı 3-2 yendiği karşılaşmada forma şansı bulamadığı için teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki gösteren Milli futbolcu Arda Güler'in, Real Sociedad'a kiralanabileceği belirtildi.

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Almeria karşısında ısınmaya gitmesine rağmen forma şansı verilmeyen Arda Güler'in görüntüleri, Real Madrid maçındaki hakem tartışmalarını gölgede bıraktı.

Milli futbolcumuz, ısınmaya gönderildiği Almeria maçında da oyuna alınmadı. Böylece kadroda olduğu son 3 maçta da forma şansı bulamamış oldu.

Isınmadayken oyuncu değişikliği için Camavinga'nın çağrılmasıyla büyük hayal kırıklığına uğrayan Arda Güler'in, kenara ve Ancelotti'ye bakarak ısınma yeleğini çıkarıp yere atması İspanyol basınında büyük ses getirdi.

Ancelotti'den karar: Real Sociedad'a kiralayalım

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, bu davranışı cezalandıracak. Nasıl bir ceza vereceği bilinmiyor ancak haberde, Arda'nın Real Madrid gibi bir takımda forma bulmanın kolay olmadığını anlaması gerektiği belirtildi.

El Gol Digital, Arda Güler'in bu hareketinden sonra öfkesini kontrol edememesinin kendisine pahalıya patlayabileceğini belirterek daha önce aynı sıkıntıları yaşayan Odegaard ve Kubo gibi Real Sociedad'a kiralanabileceğini öne sürdü.

Bu olasılığın ara transfer için değil, sezon sonunda gerçekleşebileceği iddia edildi.