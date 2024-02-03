Carlos Vinicius, Galatasaray formasını giydi Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayı giydi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren son şampiyon Galatasaray, devre arası transfer döneminde üst üste hamleler gerçekleştirdi.

Sacha Boey'i 30+5 milyon euroya Bayern Münih'e, Cedric Bakambu'yu ise 5 milyon artı bonuslar karşılığında Real Betis'e gönderen sarı-kırmızılılar, iki futbolcunun yerini doldurdu.

Galatasaray, Boey'in yerine Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i sezon sonuna kadar kadrosuna katarken, Bakambu'nun ayrılığı sonrasında da Fulham'dan Carlos Vinicius'u kiraladı.

Vinicius formayı giydi

Sarı-kırmızılı kulüp, golcü futbolcu Vinicius'a formayı giydirdi. 28 yaşındaki isim, kendisini Galatasaray'a bağlayan kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da 95 numaralı formayı giyecek.

Sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Vinicius, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Transferin detayları

Galatasaray, bu transfer için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyeceğini Carlos Vinicius'a da 600 bin euro maaş ödeyeceğini açıklamıştı.

"Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız"

Vinicius, kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi imzayı atmasının ardından duygularını GSTV Youtube kanalına paylaştı.

Carlos Vinícius’un imza töreni sonrası açıklamaları şu şekilde: