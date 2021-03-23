Celta Vigo, Dorukhan Toköz'ü istiyor

Avrupa'dan teklif beklediğini söyleyerek Beşiktaş'la henüz sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'e, Celta Vigo talip oldu.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların yıllık 7 milyon liralık teklifini yetersiz bulan ve Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren 24 yaşındaki oyuncuya, La Liga'dan teklif geldi.

İSPANYOL BASINI: CELTA VIGO İSTİYOR

İspanyol basını, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun, Dorukhan'ı istediğini yazdı.

Orta saha oyuncusunun sezon sonunda İspanya'ya gitmesi bekleniyor.

Bu sezon 26 maçta forma giyen milli oyuncu, 3 asist yaparken henüz golle tanışamadı.