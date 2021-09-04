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    Cem Özdemir, Adanaspor'da

    Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 13:06
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    Cem Özdemir, Adanaspor'da

    TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.

    Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

    DAHA ÖNCE DE ADANASPOR’DA OYNAMIŞTI

    Kariyerinde daha önce de Adanaspor forması giyen Cem, son olarak Fethiyespor'da görev yapmıştı.

    Cem Özdemir, Adanaspor da #1

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