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Cem Özdemir, Adanaspor'da
Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i transfer etti.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 13:06
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.
DAHA ÖNCE DE ADANASPOR’DA OYNAMIŞTI
Kariyerinde daha önce de Adanaspor forması giyen Cem, son olarak Fethiyespor'da görev yapmıştı.