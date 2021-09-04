Cem Özdemir, Adanaspor'da

Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE ADANASPOR’DA OYNAMIŞTI

Kariyerinde daha önce de Adanaspor forması giyen Cem, son olarak Fethiyespor'da görev yapmıştı.